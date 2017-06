COLUMN: In je blootje

WESTLAND - Eindelijk is het zover! De mussen vallen van het dak. Hebben we wekenlang geklaagd dat het koud, donker en regenachtig was, nu is het lekker warm.

Nou, ik klaag niet hoor, van mij mag het altijd zulk weer blijven!



Probleem

Een vriendin van mij liep echter tegen een vervelend probleem aan. Haar zoontje van drie is bijna zindelijk, dus liet ze hem in zijn blootje in de achtertuin lopen. Een advies dat elke moeder je zal geven: zo merken ze het snelst wanneer ze naar de wc moeten. Het probleem: de buren konden er niet tegen het jongetje naakt te zien en protesteerden.



Een klein kind

Huh? Ja echt. Een jongetje van drie. Ik keek wel even verbaasd toen ik dat hoorde. Wij wonen buitenaf, dus ik kan de hele dag naakt rondjes rennen in de achtertuin, mocht ik dat willen. Hooguit een verdwaalde Pool die me vanuit de kas kan zien. Maar kom op, een klein kind, het is toch heel normaal dat dat naakt rondloopt?



Omdat ik altijd wel iets vergeet

Als ik met mijn kinderen naar het strand of naar een meertje ga dan lopen ze regelmatig in hun nakie of in hun onderbroek. Dat heeft niet per se te maken met een overtuiging, maar meer omdat ik altijd wel iets vergeet. Zelf moest ik ook eens in het zwemshirt van mijn oudste omdat ik alleen mijn bikinibroekje bij me had. Als je daar zelf makkelijk in bent, kan niemand een probleem hebben, toch?



Terughoudender

Natuurlijk leven we in een lastige tijd. Met camera’s op ieders telefoon en mensen die foto’s van blote kinderen gebruiken voor andere dingen. Dat is een probleem en ik merk dat ik daardoor op openbare plaatsen wel terughoudender word en mijn kinderen iets aantrek. Je wilt tenslotte niet dat ze op een of andere rare site belanden. Maar in je eigen achtertuin? Ben je daar niet vrij om te doen en te laten wat je wilt? Al zou je daar met je hele vriendengroep naakt willen recreëren, is dat dan een probleem?



Schutting barricaderen

De buren van mijn vriendin hebben het opgelost door de schutting te barricaderen. Ze kijken nu aan één kant uit op een plastic zeil. En binnenkort aan de andere kant ook, want ik begreep dat het buurjongetje van de overkant ook bezig is met de zindelijkheidstraining…



