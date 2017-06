Justitie ziet af van verdere vervolging gaybradpad-klodderaars

Een filmpje waarop te zien is hoe een vijftal studenten de oversteekplaats op de Leidse Nieuwe Beestenmarkt wit schildert leidde vorig najaar tot veel commotie. Ook omdat één van de studenten de Hitlergroet bracht. Uiteindelijk ging justitie over tot vervolging , maar de rechtbank in Den Haag oordeelde twee weken geleden dat dat onterecht was.De studenten noemden hun actie een studentengrap , en hadden bij wijze van boetedoening al excuses gemaakt, de schade betaald en een gesprek met het COC gehad. In ruil daarvoor was hen toegezegd dat ze niet vervolgd zouden worden. De rechtbank vond het niet kunnen dat het OM daarna alsnog ging vervolgen.