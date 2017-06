Waterstofperoxide middel in strijd tegen blauwalg, maar tot maandag niet zwemmen

De behandeling van het Hoogheemraadschap Rijnland maakt onderdeel uit van een vijfjarig onderzoek. Met wisselend succes, want vorig jaar keerde de blauwalg op de Klinkenbergerplas snel terug.In het Oosterduinse Meer in Noordwijkerhout had de waterstofperoxidebehandeling langer effect. Maar, benadrukt Johan Oosterbaan van het Hoogheemraadschap, het is een symptoombestrijding: ‘Je zult elke keer dat de blauwalg de kop opsteekt deze methode moeten toepassen. Het is ook nog een onderzoek, dus we zijn aan het kijken hoe je waterstofperoxide het beste kunt inzetten.’Bij de bestrijding wordt Erik te Poele van Arcadis dit jaar geconfronteerd met twee soorten blauwalg: ‘Je kunt het zelf zien, groene en rode blauwalg. Het is meer dan vorig jaar. Dus we zijn hier niet voor niets.’ Dat er meer blauwalg is, is volgens Oosterbaan geen verrassing: ‘Met de klimaatsverandering zullen de problemen met de waterkwaliteit en de blauwalg alleen maar toenemen. Als de temperatuur toeneemt en er is genoeg voeding en fosfaat, dan gaan ze gewoon heel hard groeien.’En dat is geen goed nieuws voor de liefhebbers van het gebied in Oegstgeest, want met het warme weer neemt de behoefte aan een frisse duik in het water alleen maar toe. Voorlopig dus even niet in de Klinkenbergerplas. Maar als de waterstofperoxide z’n werk doet en niet meer schadelijk is, dan kan hier hopelijk voor langere tijd wel weer zonder problemen worden gezwommen.