Theorie-examens oefenen in de bieb

REGIO - Het is niet de eerste plek waar je aan denkt om je rijbewijs te halen; de bibliotheek. Toch gaan zij hier voortaan een grotere rol in spelen. In onder meer Rijswijk, Voorburg en Leidschendam kun je op de computers proefexamens doen om zo goed mogelijk voor je theorie-examen te leren. En het beste nieuws: het is helemaal gratis.

'De Koninklijke Bibliotheek heeft een heel pakket ingekocht en beschikbaar gesteld aan alle openbare bibliotheken', vertelt Jaap van Buren van de Bibliotheek aan de Vliet . Of iedere bieb dit pakket ook echt gaat aanbieden, dat is niet zeker: 'Wij hebben het in ieder geval wel beschikbaar gesteld in onze bibliotheken om leerlingen een zo groot mogelijke kans van slagen te geven.'Je zou denken dat de bibliotheek zich vooral focust op boeken, maar dit tentamen is expres online te vinden: 'Zo wordt het heel visueel en leer je het beter. Bij het CBR worden de examens ook op deze manier gegeven en moet je binnen een bepaalde tijd de vragen beantwoorden.' Door dit alvast gratis te laten oefenen hopen ze dat het slagingspercentage van de examens iets stijgt: 'Al die mensen die de eerste keer zakken, daar is niemand bij gebaat en leidt tot veel frustratie.'Populair zijn ze nu al. In februari zijn er landelijk 4.200 tentamens gemaakt, terwijl dit in maart al tot 13.000 is gestegen. Deze week is er pas een campagne gestart om de gratis tentamens onder de aandacht te brengen.