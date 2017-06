Agenten onderzoeken huis na vondst gewonde vrouw op straat

Foto: Regio15

DEN HAAG - In Naaldwijk is donderdag een gewonde vrouw op straat gevonden. In verband daarmee onderzoekt de politie een woning. De vrouw had verwondingen over haar hele lichaam, aldus de politie. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt een huis aan de Indische Oceaan in Naaldwijk op aanwijzingen die mogelijk met de gewonde vrouw te maken hebben. Ook houdt de politie een buurtonderzoek.



