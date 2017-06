Dirk Kuijt keert terug bij jeugdliefde: 'Meetrainen met selectie, niet spelen'

Dirk Kuijt (foto: ANP)

KATWIJK - Dirk Kuijt heeft zich als spelend lid ingeschreven bij Quick Boys, de club waar hij als klein jongetje ooit begon. De Katwijker, die dit seizoen een eind aan zijn profcarrière maakte, gaat meetrainen met het eerste elftal. 'Dirk is overgeschreven, maar niet om bij ons in het eerste elftal te spelen zoals werd gesuggereerd', vertelt technisch manager Gert Aandewiel tegen Voetbal in de Bollenstreek.





De 36-jarige Kuijt maakte na het behalen van de titel met Feyenoord bekend te



Cursus voor UEFA A-licentie



Naast zijn de functie die Kuijt bij Feyenoord zal gaan bekleden, zal hij bij Quick Boys ook andere dingen gaan doen. Aandewiel: 'Dirk wil voor zijn UEFA A-licentie gaan en dat is precies het niveau waarop Quick Boys nu speelt. Hij zal bij ons de cursus gaan doorlopen, aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden en natuurlijk zijn lessen volgen bij de KNVB.'



