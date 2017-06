Thea uit Hazerswoude zoekt anonieme fietser die haar huis wil kopen

Thea uit Hazerswoude zoekt anonieme fietser die haar huis wil kopen

DEN HAAG - Zeg nooit 'nooit'. Het beroemde gezegde is ook van toepassing voor Thea Zwetsloot en haar man. Het stel uit Hazerswoude-Dorp had nooit gedacht hun huis van de hand te doen. Daarom wees het tweetal de vraag van een anonieme fietser of zij hun huis wilden verkopen resoluut af. Totdat ze hun droomhuis in Groningen vonden.

Ze hebben van alles al geprobeerd en overal rondgevraagd. Zelfs een item in het nieuws op TV West leverde niks op.

Wie is de anonieme fietser die het huis van Thea Zwetsloot en haar man wilde kopen? Nu vraagt ze SuperDebby om hulp.



Het stel uit Hazerswoude-Dorp had nooit gedacht hun huis van de hand te doen. Daarom wees het tweetal de vraag van een anonieme fietser of zij hun huis wilden verkopen resoluut af. Totdat ze hun droomhuis in Groningen vonden.

En daarmee begon de zoektocht naar de anonieme fietser uit Zoeterwoude.



'We willen heel graag naar Groningen, want ik ben daar geboren', zegt Thea glunderend. Daarvoor laten ze hun oude liefde, waar het tweetal 33 jaar lang woonde, achter.



Thea en haar man deden een oproep in het nieuws van TV West maar geen reactie. Nu roepen ze de hulp van SuperDebby in. "We willen de man alsnog de kans geven om ons huis te kopen."



Kun jij Thea in contact brengen met deze anonieme fietser? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden