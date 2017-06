Brand in schuur kwekerij Monster; mogelijk asbest vrijgekomen

MONSTER - In een schuur van een kwekerij in Monster heeft donderdagmiddag een brand gewoed. Korte tijd waren er zwarte rookwolken te zien. Binnen een kwartier waren deze grotendeels verdwenen.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Een gedeelte van het dak is beschadigd geraakt, waardoor er mogelijk asbest vrij is gekomen. De brandweer gaat nu in overleg met de gemeente en een adviseur om te kijken hoe dit aan te pakken.De woordvoerder van de brandweer benadrukte dat de verspreiding zich heeft beperkt tot het terrein van de kwekerij.