Leiden in de ban van de haan

(Foto: Ales Cerin)

LEIDEN - Veel Leidenaren zitten niet te wachten op een kraaiende haan in de wijk. In de strijd tegen de haan en zijn gekraai nam de gemeente Leiden een opvallend besluit:het houden van een haan is sinds vorige week in een klein deel van de stad verboden. Het gaat om een paar straatjes rondom de haven. Hiermee komt de gemeente Leiden een groepje klagende buurtbewoners tegemoet die gek worden van het gekraai van een haan in de havenwijk.





Daar valt iets voor te zeggen. Niet alleen in de Havenwijk, maar ook in andere delen van de stad zitten hanen. Bij de Burcht werd eerder deze maand een loslopende en overlast gevende haan weggehaald. En ook in het Houtkwartier is overlast. ‘Zelf heb ik daar geen last van’, zegt Hans van Dalen van de wijkvereniging: ‘maar er scharrelt hier een gezinnetje, haan, kip en kuikens, door de Houtstraat waar de direct omwonenden veel last van hebben.’



Nieuwe regels



De gemeente Leiden laat weten te werken aan een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hiermee wordt het makkelijke om overlast van hanen, maar ook van andere dieren, aan te pakken. Dan hoeft de gemeente geen apart besluit meer te nemen voor één gebied.



Jelle Bisschops, eigenaar van deze haan in de havenwijk, heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente. Hij is niet van plan zijn haan uit de tuin te halen. 'Uit het besluit blijkt niet waarom de gemeente specifiek voor dit gebied heeft gekozen', schrijft hij: 'en niet voor bijvoorbeeld de hele binnenstad.' Bisschops vindt dat er zo sprake is van 'willekeur'.

Door: Redactie Correctie melden