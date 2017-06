Haagse wethouder Baldewsingh stopt na verkiezingen

DEN HAAG - Rabin Baldewsingh keert niet terug in de Haagse gemeentepolitiek na de verkiezingen van volgend jaar. Dat zegt hij tegen Omroep West. De PvdA-wethouder verloor woensdagavond de interne verkiezingen om het lijsstrekkerschap van fractievoorzitter Martijn Balster.

De leden van de PvdA kozen woensdag voor Balster als nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Baldewsingh is teleurgesteld: 'Het is wat het is, maar ik baal er wel van.' De wethouder dacht dat hij nog van betekenis kon zijn voor zijn partij en de stad. 'Ik wilde mijn karwei afmaken, ik sta voor vernieuwing van beleid, een linkse politiek en ik heb ervaring.'Tegelijk zegt Baldewsingh ook de keus van de partijleden te begrijpen. 'Ze willen leuk, jong, fris en dynamisch, dat is nu gebeurd en de kiezers hebben gelijk.' Maar hij wil ook zijn mandaat afmaken. 'Ik heb nog negen maanden om nog veel te betekenen voor de mensen, en ik ga voort op de ingeslagen weg.'Baldewsingh kijkt alvast een beetje achterom: 'Ik laat een erfenis achter en daar ben ik blij mee.' Voor zijn opvolger heeft hij ook een boodschap: 'Ik wens hem heel veel succes met zijn campagne.'Balster laat in radioprogramma Studio Haagsche Bluf weten Baldewsingh's besluit om te stoppen te respecteren en zegt tevreden te zijn over zijn prestaties. 'Rabin heeft het heel goed gedaan. Hij heeft er samen met zijn partijgenoten voor gezorgd dat de PvdA weer links is afgeslagen en dat er een herkenbare koers kwam. Hij verdient alleen maar waardering en alle lof.'Balster wil als lijststrekker het vertrouwen van de Hagenaars terugwinnen. 'Dat wordt een enorme uitdaging, de PvdA staat er slecht voor', zegt hij. 'Ik wil vooruit kijken en aan de slag; op de fiets en langs de deuren in gesprek gaan met de mensen in de stad.'Concrete actiepunten voor Balster zijn de verbetering van het onderhoud aan woningen, goed onderwijs voor kinderen ongeacht in elke wijk ze wonen en het verkleinen van de volksgezondheidsverschillen per wijk.