Stuur de 96-jarige Riet uit Laak een gelukwens met haar nieuwe huisje

DEN HAAG - Leo en Netty Olffers, bekend van de ouderenvereniging voor eenzame ouderen De Laakse Lente, ontfermen zich al jaren over Riet Ruitenburg. Voor de 96-jarige Riet hebben ze een speciale wens. Ze zouden het zo mooi vinden als Riet zoveel mogelijk kaartjes krijgt voor haar nieuwe appartement.

Riet was middenstander in Laak. Ze had vroeger een waterwinkel waar je heet water kon kopen. 'Bijna niemand had warm water in huis, dus je ging met emmertjes naar Riet's winkeltje. Iedereen in de wijk kende haar. Ze was alom bekend', vertelt Leo Olffers.



Riet heeft zeventig jaar in hetzelfde huis gewoond. 'We hebben haar op de grond gevonden in haar huis toen we haar avondeten kwamen brengen. Ze was gevallen. Daarna is ze naar verschillende tehuizen verhuisd. Daar werd ze steeds gelukkiger', vertelt Leo.



In de tehuizen was ze niet blij. Daar is onlangs verandering in gekomen. 'Want onze lieve Riet is weer verhuisd naar een mooi appartement. Ze woont op zichzelf, krijgt er warm eten en ze wordt verzorgd. En ze kan elke avond haar lievelings tv-programma weer kijken, Goede Tijden Slechte Tijden. Ze is helemaal opgebloeid', vertelt Leo.



Leo en Netty van de Laakse Lente zouden het zo leuk vinden als iedereen Riet een kaartje stuurt met felicitaties voor haar nieuwe huisje. 'Ze is zo'n lief mens en ze verdient een gelukwens met haar appartement', zegt Leo.



Wil je ook een kaartje sturen? Stuur deze naar SuperDebby t.a.v. Riet. Postbus 24025, 2490 AA DEN HAAG Superdebby zorgt dat alle kaartjes bij Riet terecht komen. Heel veel dank!



