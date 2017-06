Goed nieuws! Raamweg Den Haag zaterdag alweer open

DEN HAAG - Na drie maanden verkeershinder en omrijden is het einde in zicht. De Raamweg-Koningskade zou volgende week weer open gaan, maar dat gebeurt nu toch een week eerder. Zaterdag aan het eind van de middag kan er weer volop gebruik gemaakt worden van de drukke weg richting Scheveningen.

'Met de mooie zomerweken voor de boeg is dit het beste nieuws dat Den Haag kan krijgen', vertelt wethouder Tom de Bruijn van Verkeer. Omdat de werkzaamheden weing vertraging hebben opgelopen, is de tijd die hiervoor was ingepland niet meer nodig.Veel mensen hebben last gehad van de vertragingen, maar de drukte was in eerste instantie erger verwacht volgens De Bruijn: 'Weggebruikers wisten de omleidingen te vinden en zijn goed voorbereid de weg op gegaan.' Toch was het op de weg regelmatig erg druk, bijvoorbeeld tijdens de spits.De Raamweg-Koningskade ontwijken is dus vanaf zaterdagmiddag niet meer nodig. En met de komende zomerse dagen is dat maar goed ook.