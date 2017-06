Slachtoffer brand Scheveningse gevangenis was draaideurcrimineel

Foto: Regio 15

DEN HAAG - Het slachtoffer van de brand in de gevangenis op Scheveningen is een zogeheten draaideurcrimineel. De man zat opgesloten onder de maatregel Inrichting voor Stelselmatige Daders. ISD-ers worden onder meer geplaatst op de afdeling Psychiatrisch Centrum. 'Maar dat zegt niks over z'n geestelijke gesteldheid,' aldus een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het vuur in het gevangeniscomplex aan de Pompstationweg brak donderdagnacht rond half één uit in de cel van het slachtoffer. Over de oorzaak kan de woordvoerder nog niks zeggen. Twaalf medegedetineerden op dezelfde gang werden geëvacueerd. Vanwege de rookontwikkeling werden zij eerst uit hun cel gehaald voordat de deur van de cel waar de brand woedde werd geopend. In eerste instantie is het vuur geblust door de brandslang door het kijkluikje in de celdeur te steken.



Er is geen centrale automatische ontgrendeling die in werking wordt gesteld als er brand is. Dat zou ontsnappingspogingen kunnen uitlokken. Ook de bewaking heeft geen speciale knop waarmee de celdeuren geopend kunnen worden, om te voorkomen dat bewakers gegijzeld worden en gedwongen worden om de deuren te openen. Bij een brand moeten dus alle deuren met de hand worden ontsloten.