Haagse winkels langer open op zondag

Binnenstad Den Haag

DEN HAAG - Winkels in Den Haag mogen op zon- en feestdagen langer open blijven. Dat meldt de Haagse fractie van D66 die met het voorstel kwam. Tot nu toe kon je op die dagen alleen tot 18.00 uur terecht voor je boodschappen, maar winkeliers kunnen er ook voor kiezen om tot 22.00 uur open te blijven.

Den Haag volgt hiermee andere grote steden in Nederland. D66 zegt Haagse ondernemers meer vrijheid te willen geven om zelf te bepalen of en hoe lang ze openblijven. 'Wij zien al jaren dat de consumentenbehoefte verandert en dat winkeliers daar graag op in willen spelen', zegt raadslid Daniel Scheper. 'We moeten beperkingen zoveel mogelijk wegnemen en dat gebeurt met deze nieuwe regels'.



Het voorstel van het college over winkeltijden maakt ook meer mogelijk voor avondwinkels. Zij kunnen nu tot 2:00 uur ‘s nachts openblijven.



Wanneer de regeling exact in gaat is nog niet bekend.