Lekker? Vierkante smaken in speciaal Mondriaan-voedsel

DEN HAAG - De invloed van kunstenaar Mondriaan kom je eigenlijk overal tegen: in de archictectuur, de kunst en zelfs in meubelstukken. En vanaf donderdag ook in voedsel. Studenten van het ROC Mondriaan werkten samen met chef-kok en Hagenaar Pierre Wind aan een diner op basis van Mondriaans unieke, artistieke stijl. De vierkante smaken rollen door je mond als je het proeft.

Afgestudeerden Lesley Bruggeling en Leonard de Jong van het ROC Mondriaan zijn razend enthousiast. De Jong vertelt: 'We zijn al ruim een half jaar bezig. Het is een programma dat je volgt naast je studie, en alleen voor mensen die echt willen investeren in hun toekomst.De gerechten die donderdagavond op het menu staan in het Gemeentemuseum zijn volledig gebasseerd op het leven van Mondriaan. Van zijn experimentele beginfase in het voorgerecht tot de klassieke, strakke kleurenpatronen bij het dessert.De Jong: 'We bedenken gerechten uit zijn schilderijen. Dat is niet makkelijk, maar wel heel leuk. We hebben bijvoorbeeld de boomgaart met kippen verwerkt op eetpapier.'Mondriaan gebruikte in zijn werken alleen primaire kleuren. Met het vinden van gele, en rode producten hadden de studenten geen probleem, maar blauwe ingrediënten daarentegen zijn schaars. Ze moesten daarom creatief zijn. 'Voor het voorgerecht gebruiken we rode bietensap om de kwarteleieren te marineren. Niet echt blauw, maar andere opties hebben we niet.'Topkok Wind is ontzettend blij met de samenwerking met de studenten. 'Zonder de studenten waren we nergens. Ze hebben alles van Mondriaan onderzocht, en interviews gehouden. Mijn taak was begeleiden, maar uiteindelijk mochten ze het zelf doen. Heel kikke!'Ook Bruggeling heeft van de samenwerking genoten: 'Het was een hele belevenis. Hij is super druk, maar denkt. Hij stond open voor onze input, en was daarmee een fantastische leermeester.'Het diner van donderdagavond is het voorlopige hoogtepunt van de Mondriaan-cuisine, maar Wind gelooft dat dit slechts het begin is: 'Een revolutie! We hebben nieuwe kooktechnieken ontwikkeld. Vierkante smaken zijn uniek, en ze zullen worden omarmd.'