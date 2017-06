Oud-beachvolleyballer Reinder Nummerdor nieuwe toernooidirecteur World Tour Beach

Foto: ANP

DEN HAAG - De Sportcampus in Den Haag is woensdag pas officieel geopend en nu al wordt er op hoog niveau gebeachvolleybald. Het gaat om de World Tour Beach, waar alle toppers uit Nederland, maar ook daarbuiten, aanwezig zijn. Ook oud-beachvolleyballer Reinder Nummerdor is van de partij. Niet in z'n sportkleding, maar strak in pak, als toernooidirecteur.





'Direct na je carrière zo'n kans krijgen om je verder te ontwikkelen. Daar ben ik heel blij mee', vertelt hij trots. 'Volgend jaar hebben we het EK en daar zal ik waarschijnlijk ook bij betrokken zijn. Heel leuk.'



Op z'n lijf geschreven



Het is een baan die hem bijna op het lijf geschreven is. Nummerdor draaide jarenlang mee aan de top en weet dus wat de spelers tijdens een toernooi willen.



'Ik leg heel makkelijk contact met de spelers. Ze kennen mij allemaal en als ze ergens problemen mee hebben, komen ze naar mij toe. Je krijgt dan goede feedback, waardoor je de toernooien alleen maar beter kunt maken.'



Perfecte locatie



Er is eigenlijk geen betere locatie denkbaar voor de beachvolleyballers dan de nieuwe Sportcampus Zuiderpark. 'Het ziet er echt fantastisch uit. We hebben de mogelijkheid om binnen te spelen. Problemen met het weer hebben we dus niet meer.'



