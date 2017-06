Nog steeds geen akkoord over begroting ADO Den Haag

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft nog steeds geen akkoord bereikt over de begroting voor de ADO Den Haag voor komend seizoen. Dit terwijl de financiële stukken vandaag moeten worden ingeleverd bij de voetbalbond.

Vertegenwoordigers van de gemeente en de club hebben vandaag weer een hele dag met elkaar gesproken, van negen uur vanmorgen tot laat in de middag. Maar een deal is er nog steeds niet, melden ingewijden.De discussie gaat over de vraag hoe solide de financiële toezeggingen uit China zijn. De grootaandeelhouder Wang Hui zou daarbij met verschillende opties tevoorschijn zijn gekomen. Hij wil tekorten laten dekken door leningen. En daarbij zijn al diverse varianten voorbij gekomen. Dit terwijl de gemeente vasthoudt aan stortingen van geld op de rekening.Den Haag voelt niets voor een scenario, zoals zich dat vorig jaar voordeed. Wang had toen ook beloofd om geld over te maken, maar dat gebeurde in de praktijk niet. Dat leidde destijds tot grote onrust.De gemeente kan invloed uitoefenen bij de club omdat het stadhuis ADO in 2009 te hulp schoot. Toen stond de vereniging op de rand van omvallen. In ruil daarvoor kreeg de gemeente een zogenaamd prioriteitsaandeel. Daardoor mag Den Haag nu de jaarrekeningen goed- of afkeuren en een commissaris benoemen.Mochten de gemeente en ADO Den Haag vandaag geen akkoord bereiken dan zijn meerdere varianten mogelijk. ADO kan bij de KNVB nog om uitstel vragen. En dan nog langer met de gemeente doorpraten. Maar in theorie kan de club ook een niet-goedgekeurde begroting inleveren. Maar dat laat de voetbalbond dan wel meewegen bij de beoordeling ervan.