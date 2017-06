Een intiem concert in het Reuzenrad tijdens Festival Classique

DEN HAAG - Festival Classique is weer van start gegaan. De organisatie heeft dit jaar Scheveningen als locatie gekozen. Daar vindt de elfde editie van het evenement plaats, dat tot en met 25 juni duurt.

Festival Classique omvat dit jaar meer dan honderd voorstellingen en concerten. In het Kurhaus, op de Pier, in het reuzenrad, aan de boulevard en dit jaar voor het eerst ook in de haven en in Holland Casino Scheveningen. 'We zijn heel blij met Scheveningen als locatie', zegt Annemarie Goedvolk, directeur van het festival.Op de Pier van Scheveningen staat zangeres, pianiste en componiste Karsu prachtig te zingen. De inmiddels 27-jarige Nederlands-Turkse brak op haar 16door en speelt inmiddels over de hele wereld. Ze werd ontdekt in het restaurant van haar vader, waar ze serveerster was en ook af en toe achter de piano kroop om te zingen. Daar is in de loop der jaren Carnegie Hall, North Sea Jazz en nog vele internationale podia aan toegevoegd.'Om hier te mogen zingen is zo tof, kijk om je heen de Pier, het reuzenrad, de zee. Het is gewoon fantastisch', zegt ze enthousiast. Haar pianist zet de eerste tonen van. En dan begint ze dromerig te zingen. Vanavond treed Karsu op met de Marinierskapel in het Kurhaus, de toegang is gratis.