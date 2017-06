Max Caldas begint Hockey World League goed met Nederlandse hockeyers

DEN HAAG - De Nederlandse hockeyers zijn de halvefinaleronde van de Hockey World League goed begonnen. In Londen won de formatie van de Leiderdorpse bondscoach Max Caldas donderdag de eerste wedstrijd in de poule van Pakistan, 4-0.

In de zesde minuut kwam Oranje op voorsprong dankzij Thierry Brinkman, die in twee instanties scoorde. In het tweede kwart liep de formatie van Caldas verder uit. Mirco Pruyser verlengde op doeltreffende wijze een schot van Floris Wortelboer.Mink van der Weerden maakte in de derde fase de 3-0, door bij een strafcorner vernietigend uit te halen. Na een vloeiende aanval maakte Robbert Kemperman er in het laatste kwart 4-0 van. In de andere wedstrijd in de poule won India van Schotland, 4-1. Verder is ook Canada nog bij Nederland ingedeeld.De landen die de halve finales van het toernooi in Londen halen, plaatsen zich voor de finaleronde van de HWL aan het einde van dit jaar in India. Tevens krijgen die landen een ticket voor het WK van volgend jaar, eveneens in India.