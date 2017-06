Scholiere uit Naaldwijk mag advies geven aan minister Bussemaker

Femke van den Berg (Foto: WOS)

NAALDWIJK - De 17-jarige Femke van den Berg uit Naaldwijk mag volgende week op bezoek bij minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aanleiding is het prijswinnende profielwerkstuk dat de scholiere schreef over vrouwen in topfuncties.





Dat bleek dus het verzoek te zijn van de minister om langs te komen in Den Haag. Femke zegt enthousiast te zijn en verwacht dat Bussemaker haar advies wil. 'Ze heeft natuurlijk een platform opgezet om meer vrouwen aan de top te krijgen', vertelt de scholiere. 'Ik denk dat ze mijn bevindingen wil horen om dat platform te vernieuwen.'

Eigenlijk kon de week van Femke al niet meer stuk. Ze kreeg een 9,2 voor haar profielwerkstuk, ontving de titel 'Beste profielwerkstuk van Nederland' , een studiebeurs van 2000 euro én hoorde ook nog eens dat ze geslaagd is voor haar eindexamen. 'En toen kwam ik op school en zeiden mijn docenten; we hebben nog iets voor je!'

