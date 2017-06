Alphense gemeenteraad stemt in met behoud Theater Castellum

DEN HAAG - De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft donderdagavond ingestemd met het behoud van Theater Castellum. Een sluiting van het Alphense theater is daarmee officieel van de baan en is een jarenlange discussie afgerond. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

Er waren drie opties: doorgaan op de huidige wijze en Castellum blijft sec een theater, Castellum wordt niet alleen een theater, maar opent letterlijk de deuren om andere initiatieven uit Alphen te huisvesten of Castellum sluit en krijgt een commerciële functie en wordt verkocht.Een ruime meerderheid heeft ingestemd voor optie twee, zoals Castellum en het college van burgemeester en wethouders ook willen. Jaarlijks gaat er 400.000 tot 900.000 euro extra naar Castellum. Hoeveel dat is, moet eind dit jaar duidelijk worden.Castellum blijft niet alleen een theater en bioscoop. Ook andere organisaties gaan zich vestigen in het pand. Castellum moet het Hart van Alphen worden.CDA, Nieuw Elan, VVD, D66, ChristenUnie, PvdA, SP, GroenLinks, SGP en Beter Alphen stemden allemaal voor. RijnGouweLokaal en Groene Hart Democraat waren tegen, al overweegt RijnGouweLokaal eind dit jaar alsnog in te stemmen als optie twee volledig is onderzocht en financieel berekend.