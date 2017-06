Beachduo Brouwer/Meeuwsen wint eerste duel in Sportcampus

DEN HAAG - Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben donderdag in het Haagse Zuiderpark hun eerste wedstrijd van het World Tourtoernooi gewonnen.

De Nederlandse favorieten, vorig jaar in Rio de Janeiro nog goed voor olympisch brons, wonnen van het Turkse koppel Murat Giginoglu/Safa Urlu. Dat gebeurde in twee sets, 21-17 21-19.Het was niet onlogisch dat de Nederlanders wonnen. Brouwer/Meeuwsen zijn in Den Haag als eerste geplaatst, hun opponenten als 32e. Het duel duurde 32 minuten. Voorafgaand aan het toernooi in het Zuiderpark zag het duo zichzelf als favoriet . 'Ons doel is het toernooi winnen. Wij denken ook dat het reëel is', zei Robert Meeuwsen.De drie Nederlandse vrouwenteam, Madelein Meppelink/Sanne Keizer, Jolien Sinnema/Joy Stubbe en Manon Flier/Marleen van Iersel, plaatsten zich voor de tussenronde van vrijdag. Daarin spelen ze voor een plaats in de achtste finales.