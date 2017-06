West Wekker: verruiming openingstijden Haagse winkels en Theater Castellum blijft

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is weer bijna weekend. Nog even zwoegen, voordat je weer mag genieten van wat vrije tijd. Wij hebben het belangrijkste nieuws van de afgelopen avond op een rijtje gezet. Zo mogen Haagse winkeliers op zon- en feestdagen langer open blijven en het Alphense Theather Castellum is definitief gered. Dit en meer in de West Wekker.

Een complete nachtmerrie voor iedere ouder, maar de politie blijkt niets te kunnen doen. Wat doe je dan? Meld het in ieder geval, zegt het OM. En probeer met je kind te praten.Winkeliers in Den Haag mogen hun zaken langer open houden. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Alle winkels mogen op zon- en feestdagen voortaan tot 23.00 uur open zijn, een uur langer dan volgens de bestaande regels. Den Haag volgt hiermee andere grote steden in Nederland.De invloed van kunstenaar Mondriaan kom je eigenlijk overal tegen: in de archictectuur, de kunst en zelfs in meubelstukken. En vanaf donderdag ook in voedsel. Studenten van het ROC Mondriaan werkten samen met chef-kok en Hagenaar Pierre Wind aan een diner op basis van Mondriaans unieke, artistieke stijl. De vierkante smaken rollen door je mond als je het proeft.De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft donderdagavond ingestemd met het behoud van Theater Castellum. Een sluiting van het Alphense theater is daarmee officieel van de baan en is een jarenlange discussie afgerond.De 17-jarige Femke van den Berg uit Naaldwijk mag volgende week op bezoek bij minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aanleiding is het prijswinnende profielwerkstuk dat de scholiere schreef over vrouwen in topfuncties. Weer: Aan de kust perioden met zon, elders komt er ook bewolking voor. Bij een W-NW wind van 3-5 Bft wordt het ongeveer 18°.