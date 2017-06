Historie keert terug op Scheveningen

DEN HAAG - De Scheveningse Vlaggetjesdag wordt dit jaar een hele bijzondere. Het haven- en haringfestijn viert zijn zeventigste verjaardag, maar dat is niet het enige. Er keert ook stukje historie terug naar de badplaats, namelijk het vissersschip SCH236, een in 1950 gebouwde haringlogger.

Bijna dertig jaar lang was de SCH236 in trouwe dienst van de Scheveningse vissers. Het schip is een symbool van de wederopbouw. Het liep in 1950 van de helling en was daarmee een van de eerste loggers die na de Tweede Wereldoorlog in Scheveningen te water werden gelaten.In 1972 werd de SCH236 Noordster omgedoopt tot SCH72 Ali. Vijf jaar later ging de logger toen naar Engeland en een jaar later verscheen de naam Aurora op de boeg.Daarmee was de roemruchte geschiedenis nog niet ten einde. Rederij Groen uit Den Haag ging ermee varen, maar de SCH236 voer inmiddels officieel onder Panamese vlag. Groen ging er niet mee vissen, maar zette de ouwe logger in als wachtschip voor de offshore-activiteiten.Ook werd de Aurora-G, zoals de logger inmiddels heette, enkele malen verhuurd aan de organisatie Women on Waves die het gebruikte als abortusboot. Het schip lag dan voor de kust van een land waar abortus illegaal is. Artsen probeerden aan boord vrouwen te helpen die toch veilig een einde aan hun zwangerschap wilden maken.Om het schip in Scheveningen te krijgen, zijn veel voorbereidingen getroffen. In Stellendam is hij helemaal klaargemaakt om terug te keren naar de plaats waar het allemaal begon. Wethouder Karsten Klein vaart de logger vanuit de haven met een klein bootje tegemoet.Samen met leerlingen van het ROC Mondriaan zullen oud-vissers het schip weer in de oorspronkelijke staat gaan herstellen. In 2020 moeten alle restauratiewerkzaamheden zijn afgerond. Als het zover is, kunnen bezoekers aan boord zien hoe de visserij vroeger werd beoefend en hoe de omstandigheden voor de bemanningsleden waren.