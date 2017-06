Stukje historie keert terug op Scheveningse Vlaggetjesdag

DEN HAAG - De Scheveningse Vlaggetjesdag wordt dit jaar een hele bijzondere. Het haven- en haringfestijn viert zijn zeventigste verjaardag, maar dat is niet het enige. Er keert ook stukje historie terug naar de badplaats, namelijk het vissersschip SCH236, een in 1950 gebouwde haringlogger.

Bijna veertig jaar lang was de SCH236 in trouwe dienst van de Scheveningse vissers. Het schip was zo bijzonder, omdat het het eerste schip was dat na de Tweede Wereldoorlog voor de haringvisserij gebruikt werd. In 1978 was het tijd om met pensioen te gaan, maar vanaf nu gaat het schip een nieuw leven in, namelijk als museumschip.Om het schip in Scheveningen te krijgen, zijn veel voorbereidingen getroffen. In Stellendam is hij helemaal klaargemaakt om terug te keren naar de plaats waar het allemaal begon. Burgemeester Pauline Krikke zal de SCH236 als eerste gaan betreden als deze aanmeert op Scheveningen.Samen met leerlingen van het ROC Mondriaan zullen oud-vissers het schip weer in de oorspronkelijke staat gaan herstellen. In 2020 moeten alle restauratiewerkzaamheden zijn afgerond. Als het zover is, kunnen bezoekers aan boord zien hoe de visserij vroeger werd beoefend en hoe de omstandigheden voor de bemanningsleden waren.