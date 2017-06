Vrachtwagen klem onder spoorviaduct na negeren verkeersbord

Foto AS Media

ZEVENHUIZEN - Een vrachtwagen is in de nacht van donderdag op vrijdag muurvast komen te zitten onder het spoortunneltje bij Zevenhuizen. De wagen raakte flink beschadigd. Juist om dit soort ongelukken te voorkomen heeft de gemeente een omleidingsroute opgesteld, omdat vrachtwagens niet meer door de tunnel mogen. De vrachtwagenchaffeur heeft de verkeersborden genegeerd of over het hoofd gezien.





Er wordt een definitieve oplossing gezocht voor de gevaarlijke situatie, maar tot die gevonden moeten bestuurders het doen met de tijdelijke omleidingsroute.



Treinverkeer



Het treinverkeer is enige tijd gestremd geweest omdat gekeken moest worden of het spoorviaduct nog wel veilig was. Dat bleek zo te zijn en in de ochtendspits reden alle treinen weer.





