Lekkende Haagse agent voorlopig vrijgelaten

DEN HAAG - De Haagse agent die ervan verdacht wordt dat hij informatie uit politiesystemen heeft gelekt is voorlopig vrijgelaten. Ook een medeverdachte is vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagochtend bekendgemaakt.

De afgelopen dagen is de agent verhoord en is zijn huis doorzocht. Op dit moment is er volgens het OM geen reden om hem nog langer vast te houden. De twee blijven nog wel verdachte. Het OM bepaald op een later moment of de agent en de medeverdachte worden vervolgd voor het mogelijke lekken.De verdachte agent liep in 2016 stage bij het beveiligingsteam van Wilders . De man volgde de opleiding Dienst Bewaken en Beveiligen.Woensdag is een derde verdachte in de zaak aangehouden. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan het schenden van het ambtsgeheim. In de loop van vrijdag wordt duidelijk of de man vast moet blijven zitten.