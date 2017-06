Vrouw redt puppy uit sloot: 'Zonder na te denken, sprong ik erin'

MONSTER - Ze bedacht zich geen moment, trok haar schoenen uit, rolde haar broekspijpen op en sprong in het water. De Westlandse Wendy Schouten redde donderdagochtend een zwart hondje uit de sloot in Monster.

Boomer Bo was op de hondendijk vast komen te zitten in het riet en durfde er niet meer uit te komen. De baasjes probeerden de pup te lokken met koekjes, maar kregen het niet voor elkaar.Op dat moment liepen Wendy en haar dochter langs die hun hond aan het uitlaten waren. 'De eigenaresse van de pup zei dat het haar laatste optie was om de sloot in te gaan.'Maar zo lang kon Wendy niet wachten. 'Je kan dat hondje niet laten zitten. Zonder na te denken, ben ik in de sloot gesprongen.' Tot aan haar onderbroek was ze nat, maar dat kon haar niks schelen. 'Ik was toch op weg terug naar huis.'Wendy is een echte hondenliefhebber. 'Toen ik 3 was had ik mijn eerste hondje. Nu ben ik 42 en heb ik nog steeds honden. Als ik zo'n hond in nood zie, ga ik echt niet wachten.'