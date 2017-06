Noodreparatie aan gescheurd riool Voorschoten; N447 afgesloten

Foto: ANP

VOORSCHOTEN - In Voorschoten wordt zondagochtend een noodreparatie uitgevoerd aan het riool bij de rotonde voor het gemeentehuis. De N447 gaat tijdelijk dicht en het verkeer wordt omgeleid.

Na onderzoek is gebleken dat het riool gescheurd is. Als het niet gerepareerd wordt kan de weg verzakken. Er is gekozen voor reparatie op zondag om de overlast voor het verkeer zo gering mogelijk te houden.



Er wordt in Voorschoten al op diverse plaatsen gewerkt aan de doorgaande weg (N447) naar Leiden. De Veurseweg is richting Leiden al enige tijd afgesloten. Ook is de Vlietwijk moeilijk te bereiken door de renovatie van het riool en het vervangen van de bestrating.



Geluidsoverlast tijdens kerkdienst



Het verkeer bij de rotonde wordt zondag door verkeersregelaars begeleid. De werkzaamheden duren tot 13.00 uur. De uitvoerder heeft beloofd om zo min mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken tijdens de kerkdienst die in de kerk wordt gehouden die in de buurt van de rotonde staat.