Finish in zicht voor wereldreis Matthijs en Lotte op groot zeilschip

DEN HAAG - 68 dagen varen zij op zee, zonder wifi, vrienden of vaste grond onder je voeten. De twee Haagse jongeren Matthijs Boesten (18) en Lotte Linsthorst (19) varen mee in de Tall Ship Races en finishen zaterdag in Boston. Ze strijden tegen veertig andere boten en proberen als eerste over de finish te gaan, en dat is nog mogelijk: ze liggen nu derde.

Door het winnen van een speciale wedstrijd mochten Matthijs en Lotte samen met zo'n 65 andere bemanningsleden vanaf startpunt Bermuda mee te doen met de zeilwedstrijd naar Boston.'Tijdens de race krijgen we elke dag een update van alle schepen hoever ze zijn. De boten hadden in Bermuda 48 uur om te starten, hierdoor hebben sommige boten iets meer geluk gehad qua wind,' schrijft Matthijs in de reisblog die ze bijhouden. Wifi is er niet om op de hoogte te blijven.Matthijs en Lotte zijn volwaardig lid van de bemanning, maar dat betekent ook dat ze hard moeten werken. Verven, klusjes, de wacht houden, ze doen het allemaal.Hoewel Lotte het begin een beetje stroef ging: 'In het begin had ik last van zeeziekte. Vooral toen er een storm bezig was in de eerste week. Toen die is gaan liggen nam ik een tabletje en had ik nergens meer last van. Nadat we Fortaleza voorbij zijn gegaan kreeg ik er weer even last van maar nu zit ik vol energie.'Als Lotte en Matthijs in Boston aankomen moeten ze waarschijnlijk erg wennen. 'Ik ga alles missen denk ik. Het eten was heel lekker, en het sociale van met zijn allen op een boot zitten en de onvoorspelbaarheid van het leven op een boot', vertelt Lotte.Ook Matthijs gaat het eten missen: 'Dat is echt heerlijk. De mensen, het zeilen. Het is denk ik alles bij elkaar wat deze reis zo mooi maakt.'