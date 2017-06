Dit moet je weten over de Westlandse Cross

WESTLAND - Dit weekend is het weer tijd voor de Westlandse Cross. In het Westland is het festival een begrip. Waar moet je rekening mee houden voordat je kan gaan feesten? Omroep West zet het voor je op een rij.

Welke artiesten treden op?

Kan ik gratis naar binnen?

Waar is het?

Hoe is het weer?

Op zaterdag trapt Waylon het festival om 18.00 uur af. Daarna staan De Jeugd van Tegenwoordig (19.30 uur), Racoon (20.45 uur), Guus Meeuwis (22.15 uur) en Luca Perra & Asonn (00.00 uur) op de bühne. De eerste avond is om 01.00 uur afgelopen.Zondag staan onder anderen Zwaardski (13.00 uur) en Wolter Kroes (17.00 uur) op het programma. Naast de artiesten is er op zondag ook een speciaal kinderprogramma met springkussens, broekhangen en andere oud-Hollandse spelletjes. Ook organiseert de Westlandse Cross dan de 'Grootste BBQ van 't Westland'.Op zowel zaterdag als zondag is de toegang niet gratis. Op zaterdag ben je 40 euro kwijt voor een kaartje. De zondag kost je 10 euro. Voor tickets kun je nog voor beide dagen terecht op de website van Westlandse Cross . Op zaterdag geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.De Westlandse Cross vindt plaats in het Sportpark de Hoge Bomen in Naaldwijk. En dus niet in Honselersdijk zoals de afgelopen jaren. Er zijn twee parkeerplaatsen op het aangrenzende terrein aanwezig, maar het aantal parkeerplekken is beperkt. Daarom raadt de organisatie aan om met de fiets te komen. Die kun je gratis in de fietsenstalling zetten. Buiten de fietsenstalling kan je fiets worden verwijderd.Haal de korte broek of je jurkje maar alvast uit de kast. Het wordt geweldig festivalweer! Op zaterdag komt de temperatuur uit ongeveer 22 graden en schijnt de zon geregeld. De zondag wordt nog een stuk zonniger en ook warmer met ruim 25 graden. De poncho kan je dus lekker thuis laten liggen, maar vergeet je zonnebril en zonnebrand niet. Veel plezier!