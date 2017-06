Jong ADO Den Haag vanaf komend seizoen in nieuwe competitie

Thuiswedstrijd Jong ADO Den Haag (foto:www.soccratesimages.com)

DEN HAAG - Het beloftenteam van ADO Den Haag speelt aankomend seizoen in een nieuwe competitie waarin achttien Jong-elftallen gaan uitmaken wie erin het seizoen 2018/2019 naar de derde divisie en/of hoofdklasse promoveert. De plannen hiervoor worden aankomende week gepresenteerd door de KNVB.

Van de teams die aankomend seizoen in deze vernieuwde competitie gaan meespelen, promoveren in 2018/2019 twee teams naar Derde Divisie, zes beginnen in 2018/2019 in de Hoofdklasse. De overige tien beloftenteams spelen in 2018/2019 in een aparte poule.



Jeffrey van As, technisch manager van ADO Den Haag, is blij met deze opzet. ‘Het liefst waren wij eerder al ingestroomd in de voetbalpyramide, maar dit is ook een goede oplossing. Hierdoor speelt Jong ADO Den Haag aankomend seizoen wekelijks wedstrijden. Dat is beter dan eens in de twee à drie weken zoals het was’, aldus Van As.



Tweede elftal



Van As, die deze week zijn contract met drie jaar heeft verlengd, is de laatste weken druk bezig geweest met de formatie van het tweede elftal.



Zo is oud-speler Virgilio Teixeira aangetrokken als trainer van Jong ADO Den Haag en werden diverse spelers aangetrokken om een elftal op de been te krijgen.



Timmersmans en Reyneveld van ARC naar Jong ADO Den Haag



Twee van die spelers, Thijs Timmermans en Maarten Reyneveld, werden deze week weggehaald bij amateurclub ARC uit Alphen aan den Rijn. De Alphense club noemt in het AD de werkwijze van ADO ‘zeer onprofessioneel’. ‘Hoe kan het dat zo'n club een dag voor de overschrijvingstermijn de selectie nog niet rond heeft? Dat kan toch niet? Wij als ARC zijn daar nu de dupe van’, valt te lezen.



Van As pareert: ‘Ik snap dat zij balen van het feit dat twee talentvolle spelers ARC verlaten, maar dit is in overleg met de spelers gegaan en zij willen graag. Sinds drie weken is binnen ADO bekend dat er een budget is voor Jong ADO, dus wij hebben ook snel moeten schakelen.’