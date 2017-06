Maandag minder of geen treinen door staking NS Den Haag

Den Haag Centraal (Foto: ANP)

DEN HAAG - Treinreizigers moeten maandag in de ochtendspits rekening houden met zware vertragingen. Vanaf Den Haag CS rijden dan veel minder, of helemaal geen treinen tussen 05.00 uur en 09.00 uur. Dat komt door een staking van leden van FNV Spoor. Er wordt gestaakt in Den Haag en in Zwolle.

Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor: 'We zitten al anderhalf jaar tegenover de directie aan tafel, en al anderhalf jaar is er geen enkele beweging bij NS. De werknemers staken zeker niet alleen voor zichzelf, maar boven alles voor de kwaliteit van het spoorvervoer voor de reiziger.'



De ruim 6.000 leden van FNV Spoor eisen dat NS stopt met, wat zij noemen, het afbreken van het bedrijf. 'Dat de acties gevolgen hebben voor de reizigers beseffen we goed', zegt Janssen. 'NS doet net alsof wij niet in gesprek willen en direct het uiterste middel inzetten. Dat is niet het geval. We doen dit niet zomaar, het is voor ons een laatste redmiddel.'



Koffie, thee en koeken



Janssen benadrukt dat de acties niet tegen de reiziger is gericht en in feite ook niet tegen NS: 'de werknemers willen juist dat NS sterk blijft.' Op de stations waar gestaakt wordt, zorgen stakende NS-werknemers voor koffie, thee en koeken voor reizigers die moeten wachten op hun trein.



De NS betreurt dat medewerkers maandag actie gaan voeren. Het spoorbedrijf had gehoopt met FNV Spoor in gesprek te blijven.