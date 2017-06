Timelapse: Zó is de nieuwe Sportcampus Zuiderpark gebouwd

Sportcampus Zuiderpark. (Foto: gemeente Den Haag / Valerie Kuypers)

DEN HAAG - Het was een mega-operatie. In twee jaar tijd werd Sportcampus Zuiderpark in Den Haag uit de grond gestampt. Weten hoe dat eruit ziet? Kijk hier de timelapse gemaakt door DPI Animation House.