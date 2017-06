Arantxa Rus uitgeschakeld in tennistoernooi Rosmalen

MONSTER - Het toernooi voor Arantxa Rus in Rosmalen zit erop: ze werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de Russin Natalia Vichljantseva. Rus kan het toernooi toch met opgeheven hoofd verlaten, want ze stijgt waarschijnlijk 25 plaatsen op de wereldranglijst.

De tennister uit Monster was vrij kansloos in het treffen met Vichljantseva. Ze verloor in twee sets op de Ricoh Open: 6-3 en 6-2.Ondanks de uitschakeling was het een prima prestatie van de speelster, want sinds 2013 plaatste ze zich niet meer voor de tweede ronde van een WTA-toernooi. Rus zakte door haar matige prestaties van de laatste jaren naar plek 183 van de wereldranglijst. Door haar kwartfinaleplaats in Rosmalen zal ze nu weer gaan stijgen.Na de uitschakeling van Rus, zijn er geen Nederlanders meer over in het enkelspel op het grastoernooi van Rosmalen. Eerder verlieten Bertens en Haase het toernooi al vroegtijdig.Nederlands succes kan nu nog alleen worden behaald op het dubbelspel. Daar spelen Kiki Bertens en Demi Schuurs vanmiddag in de halve finale nog tegen Lyudmyla Kichenok en Nadiia Kichenok uit Oekraïne.