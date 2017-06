Spinozaprijs voor Leidse onderzoekers

LEIDEN - De Spinozaprijs wordt dit jaar toegekend aan twee onderzoekers van de Universiteit Leiden. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) maakte de winnaars vrijdag bekend. De prijs is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.

De onderzoekers krijgen ieder 2,5 miljoen euro voor wetenschappelijk onderzoek. Ontwikkelingspsychologe Eveline Crone heeft vernieuwend onderzoek gedaan naar pubers, hun levenswijze en de neurologische processen in hun hersenen. Het leidde tot allerlei nieuwe inzichten die wereldwijd toonaangevend zijn.Fysisch chemicus Michel Orrit is bezig met de ontrafeling van fysische en chemische processen in levende materie. Dat is belangrijk voor de zoektocht naar de oorzaak van ziektes als alzheimer en ebola.Ook twee onderzoekers van de Universiteit van Utrecht kregen de Spinozaprijs, Albert Heck en Alexander van Oudenaarden.De NWO kent elk jaar aan maximaal vier onderzoekers de Spinozaprijs toe voor hun baanbrekende en inspirerende werk. Er waren dit jaar 34 voordrachten. In september is de feestelijke uitreiking.