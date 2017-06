Dinsdag 20 juni in Team West

Foto: Omroep West

DEN HAAG - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 20 juni ziet u de volgende zaken:

- We tonen beelden van een vrouw die maar liefst 5000 euro opneemt van de rekening van een 74-jarige meneer uit Den Haag.

- Bij een schietpartij in de Rozenburgstraat in Den Haag raakt een vrouw gewond. Ondanks dat het al bijna een jaar geleden is gebeurd, loopt het politieonderzoek nog steeds.

- Duidelijke beelden van een aantal winkeldieven in Den Haag en Zoetermeer; wie herkent ze?

- Twee woninginbrekers die toeslaan in Den Haag zijn vastgelegd op bewakingsbeelden. Ze gaan er met een flinke buit vandoor.

- De politie blijft nog steeds op zoek naar getuigen van een steekincident in Zoetermeer, ondanks dat er een verdachte is aangehouden.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.



Door: Team West