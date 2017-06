Shary-An zingt Pride Amsterdam themanummer

Shary-An Nivillac tijdens The Voice of Holland

MONSTER - Voice of Holland-deelneemster Shary-An Nivillac uit Monster heeft het Pride themanummer voor de gaypride in Amsterdam gezongen. Het nummer heet 'I AM WHAT I AM'. 'Ik ga er helemaal voor. Want je bent toch wie je bent?' vindt Shary-An.





Shary-An stond in 2011 in de halve finale van 'The Voice of Holland' en heeft sindsdien twee albums op haar naam staan. Ook coördineert ze overdag projecten in Haagse achterstandswijken.





De Westlandse is blij en vereerd dat ze het Pride Anthem mag zingen. Zaterdag zingt ze het nummer voor het eerst tijdens de Utrechtse botenparade. De Pride Amsterdam is dit jaar van 29 juli tot en met 6 augustus.

