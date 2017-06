Omroep West zoekt mooiste verhalen van zomerliefdes

REGIO - Voor de nieuwe serie Zomerliefde zoekt Omroep West mensen in de regio met een bijzonder zomerliefdeverhaal. Was je bijvoorbeeld smoorverliefd op die Française en ging je haar later opzoeken. Hoe liep dat af? Of had je een onmogelijke zomerliefde, wat deed je om het toch mogelijk te maken?

Je bent uiteindelijk getrouwd met je vakantievriendje/vriendinnetje. Of je vakantievriendje kwam je opzoeken, maar de vlinders in de buik bleken ineens gevlogen, pijnlijk.. Heb jij of ken jij iemand die zo'n verhaal heeft? Dan is Omroep West op zoek naar jou Heeft jouw leven een andere wending gekregen na de vakantieliefde; je bent geëmigreerd of verhuisd of je bent van studie veranderd? Of je bent altijd tevergeefs blijven hopen, maar het blijft een onbereikbare liefde, of je had een vakantiefling waaraan gewoon een grappige anekdote vast zit? Ken je iemand die een bijzonder, grappig, dramatisch of mooi zomerliefdeverhaal heeft? Laat het ons weten via De serie Zomerliefde wordt deze zomer uitgezonden op radio, tv en online bij Omroep West.