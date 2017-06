Vrouw (45) in Maasland overleden; politie houdt man aan

Foto: Archief

MAASLAND - Een 45-jarige vrouw uit Maasland is zondag in het ziekenhuis overleden, nadat ze eerder op de dag zwaargewond aangetroffen was in een woning. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. Een 48-jarige man is aangehouden.

De politie kreeg zondagochtend vroeg een melding dat er in een woning aan het Ingeland een zwaargewonde vrouw lag. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en daar later overleden. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd.



De verdachte werd zondag aangehouden en moet vrijdag voor de rechter-commissaris verschijnen. De politie doet groot onderzoek naar de dood van de vrouw.