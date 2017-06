Tom de Kruif genomineerd voor Geschiedenisleraar 2017

Tom de Kruif is genomineerd voor Geschiedenisleraar 2017 (Eigen foto)

SASSENHEIM - Tom de Kruif (29) is samen met vier andere leraren genomineerd voor de titel Geschiedenisleraar 2017. Uit meer dan 250 inzendingen is de Kruif door een vakjury uitgekozen. 'De erkenning van mijn leerlingen is het allerleukste', vertelt de Kruif.





'Ik ben onder de indruk van het niveau van de geschiedenislessen die deze leraren geven', vertelt Juryvoorzitter Martine Gosselink. 'Zij weten de leerlingen echt te raken.'



'Doe het voor de leerlingen'



Dat vindt de Kruif ook het belangrijkste: 'Uiteindelijk doe je het voor de leerlingen, niet voor jezelf.' Maar nu hij eenmaal genomineerd is, hoopt hij wel dat hij wint: 'Ja tuurlijk hoop ik dat. Maar eerst ga ik die nominatie nog even vieren.'



De prijs wordt op 28 oktober voor de vierde keer uitgereikt door het Rijksmuseum, in samenwerking met de NTR en het Nationaal Archief.



LEES OOK: Geslaagde scholieren vieren feest!

Tom de Kruijf geeft les op het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. Dat hij genomineerd zou worden had hij nooit verwacht, maar dat hij bij de laatste vijf terecht zou komen al helemaal niet. 'Dit is ongekend. Mijn leerlingen hebben mij opgegeven en toen kwam er een jury langs om een les bij te wonen. Blijkbaar vonden ze die leuk.''Ik ben onder de indruk van het niveau van de geschiedenislessen die deze leraren geven', vertelt Juryvoorzitter Martine Gosselink. 'Zij weten de leerlingen echt te raken.'Dat vindt de Kruif ook het belangrijkste: 'Uiteindelijk doe je het voor de leerlingen, niet voor jezelf.' Maar nu hij eenmaal genomineerd is, hoopt hij wel dat hij wint: 'Ja tuurlijk hoop ik dat. Maar eerst ga ik die nominatie nog even vieren.'De prijs wordt op 28 oktober voor de vierde keer uitgereikt door het Rijksmuseum, in samenwerking met de NTR en het Nationaal Archief.

Door: Redactie Correctie melden