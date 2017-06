Reshad zoekt nog steeds zijn oom na verwoestende flatbrand Londen

Foto: ANP - Inzet: Facebook

DEN HAAG - De oom van Reshad Habib is nog steeds spoorloos na de Londense flatbrand van woensdag. Zijn tante ligt nog in het ziekenhuis, zij wordt in een kunstmatige coma gehouden omdat ze rook had ingeademd. Maar hij kreeg ook goed nieuws: zijn neef is ontwaakt uit de coma.





Het blijft een groot mysterie waarom zijn tante en neef het brandende gebouw uit konden komen, en zijn



Hulp duurde lang



Reshads vader is de laatste persoon die zijn oom nog heeft gesproken. Uit die gesprekken bleek dat het vuur zich razendsnel in het appartement verspreidde. Zijn oom kon geen kant op. 'Hij vertelde dat het heel lang duurde voordat er hulp kwam.'



Volgens Reshad is de omgeving van de woensdag afgebrande Grenfell Tower nog steeds zeer chaotisch. 'Overal rijden nog steeds ambulances en brandweerwagens.'



Flyers en posters



Samen met zijn familie zoekt hij nu verder naar zijn oom. 'We hangen overal flyers en posters op.'



De hoop dat zijn oom levend wordt aangetroffen wordt echter met het uur kleiner. Toch koestert Reshad hoop, omdat er nog vermiste mensen levend worden teruggevonden.



