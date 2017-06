Demonstratie tegen uitbreiding Madurodam

Een klein plein in Madurodam (Foto: ANP)

DEN HAAG - De Partij voor de Dieren komt in actie tegen de uitbreidingsplannen van Madurodam. 'Wij laten het er niet bij zitten en komen in verzet', schrijft de Haagse fractie op Facebook. Dinsdag 27 juni houdt de partij een demonstratie bij Madurodam.

Het Haagse attractiepark wil overdekte paviljoens bouwen zodat het park ook met slecht weer bezoekers trekt. Vorige week kreeg Madurodam groen licht van het stadsbestuur . De uitbreiding gaat wel ten koste van een deel van de Scheveningse bosjes, in totaal 0,6 hectare. Die plannen vielen verkeerd bij een groep van twaalf Hagenaars die een denktank vormden over de Scheveningse Bosjes, het Westbroekpark en de Waterpartij.Ook de Partij voor de Dieren vind het een slecht idee. 'Een heilloos plan waarbij wederom kostbare natuur wordt opgeofferd voor economische belangen', schrijft de partij.Ze hebben daarom een demonstratie georganiseerd. Deze is 27 juni van 19.00 tot 21.00 uur op het voorplein van Madurodam.