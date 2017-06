Overleden man stak eigen cel in brand

Foto: Regio 15

DEN HAAG - De man die in Scheveningen om het leven kwam na een brand in zijn cel, heeft dit vuur zelf veroorzaakt. Het is volgens de politie niet duidelijk hoe de 32-jarige man brand heeft kunnen stichten in zijn cel aan de Pompstationweg.





LEES OOK: Slachtoffer brand Scheveningse gevangenis was draaideurcrimineel







De man overleed in de nacht van woensdag op donderdag. Hij zat vast in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum. Daar zitten gedetineerden die onder psychiatrische behandeling zijn. Omdat er veel rook vrij kwam, werd een vleugel van het complex ontruimd.