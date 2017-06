Rijkswaterstaat doet onderzoek na opspuiten miljoenen kubieke meters zand

'S-GRAVENZANDE - Ieder jaar worden er door Rijkswaterstaat miljoenen kubieke meters zand opgespoten voor de Nederlandse kust. En dat is nodig ook. Doen ze dat niet, dan komt de bescherming van onze kust in gevaar. Maar wat betekent het opspuiten van al dat zand voor de natuur? Om daar achter te komen doet Rijkswaterstaat deze week onderzoek voor de kust van 's-Gravenzande.

Het opspuiten van het zand voor de kust wordt met een moeilijk woordgenoemd. Alleen is het nog steeds niet helemaal duidelijk wat voor gevolgen dit heeft voor bijvoorbeeld vissen langs de vloedlijn of broedende vogels op het strand.Vanaf een groot schip voor de kust van 's-Gravenzande voert een groot team van onderzoekers deze week allerlei proeven uit. Dat doen ze een paar honderd meter uit de kust, maar ook langs de vloedlijn. Daar is onderzoeker Ralf van Hal samen met een collega bezig met het in elkaar zetten van een groot net.'We zijn op dit moment bezig met een visbemonstering. Monsters nemen van vissen dus. En daarbij onderzoeken we ook de rest van het ecosysteem', zegt Van Hal. 'Alles wat we vangen nemen we mee en gaan we onderzoeken.'De vangst is niet groot, maar toch ligt de bodem van de emmer van Van Hal vol met kleine haring. 'Dat is op zich opvallend. Gisteren vingen we namelijk veel zandspiering.'Het onderzoek van Rijkswaterstaat duurt 5 jaar. Ieder jaar wordt een ander aspect van de natuur onderzocht. Zo kijkt men dit jaar naar de visstand, maar wordt er in de komende jaren ook aandacht besteed aan onder meer broedende vogels in de duinen.De eerste onderzoeksresultaten worden in 2018 verwacht.