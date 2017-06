Parkeerproblemen en slecht bereik bij nieuwe Sportcampus Zuiderpark

DEN HAAG - Voor de nieuwe Sportcampus Zuiderpark in Den Haag is veel enthousiasme, toch loopt voor gebruikers nog niet alles helemaal vlekkeloos. Bellen gaat niet bij iedereen goed en er zijn parkeerproblemen.

De campus werd woensdagmiddag geopend en meteen in gebruik genomen met twee volleybaltoernooien. Het sportcomplex zelf heeft geen parkeerplaatsen en al snel bleken de 671 parkeerplekken bij het Zuiderpark woensdag te weinig. Op de opening kwamen zo'n 1600 mensen af.Dit weekend opent 'Het Ooievaarsnest' zijn deuren voor publiek. 'Zodra de 671 plekken vol raken, komen er verkeersregelaars in actie om iedereen door te verwijzen', zegt een woordvoerder van de gemeente. De grote parkeergeergarage op de Leyweg blijft in het weekend speciaal open tot 00.30 uur. Om parkeerdrukte te voorkomen roept de organisatie mensen op om met het openbaar vervoer en de fiets te komen.Een ander opstartprobleem is bellen in het nieuwe gebouw. Niet iedereen heeft bereik in het complex. 'Het komt door nieuwe aansluitingen die moeten worden afgestemd met alle providers. Zodoende dat de een reeds wel werkt en de ander nog niet goed.' Het probleem wordt de komende weken aangepast.