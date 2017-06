Op avontuur in eigen 'achtertuin'

REGIO - Door veertig uitstapjes aan te bieden hopen 23 gemeenten dat stadsbewoners in het eerste 'Stap uit je Stad-weekend' hun stedelijke omgeving verruilen voor de natuur en cultuur die in hun achtertuin ligt.

De campagne is vrijdag gelanceerd door burgemeester Pauline Krikke uit Den Haag samen met de initiatiefnemer Edo Haan, burgemeester van Maassluis. Er is een website die de start van het weekend aangeeft en hierop zijn de uitjes te vinden. Bedoeling is dat er voor elke leeftijd iets betaalbaars te vinden is.Zo kun je bijvoorbeeld door het centrum van Maassluis varen in een speciale Westlander boot, speeddaten met een Haagse boswachter, of de duinen verkennen. 'Dit is een prima initiatief om Hagenaars te wijzen op natuurlijke en culturele pareltjes in hun achtertuin. Het zijn de groene longen van de stad, zelfs voor een groene stad als Den Haag', vindt burgemeester Krikke.