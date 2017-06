Rabin Baldewsingh (PvdA): ‘Ik was goed geweest voor maximaliseren PvdA-stemmen’

DEN HAAG - De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) verwacht dat PvdA-lijsttrekker Martijn Balster het met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 heel moeilijk zal krijgen om de migranten kiezers aan de partij te binden. Dat zegt hij in een interview met Omroep West. Baldewsingh verloor deze week de lijsttrekkersverkiezing van Balster. Baldewsingh heeft daarop laten weten na de verkiezingen niet meer terug te willen keren in de lokale politiek.

Rabin Baldewsingh is sinds 2006 wethouder in Den Haag. Maar al in 1998 kwam hij als raadslid voor de PvdA in de Haagse gemeenteraad. Een paar weken geleden stelde hij zich samen met de huidige PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Baldewsingh verloor deze strijd. Zestig procent van de partijleden verkoos Balster boven hem . Baldewsingh kondigde daarop zijn vertrek aan uit de lokale, Haagse politiek na de verkiezingen in 2018. Rabin Baldewsingh is teleurgesteld over zijn verlies maar niet verbitterd.Volgens Baldewsingh - die een Hindoestaanse achtergrond heeft - zal Balster het heel moeilijk krijgen om de migranten kiezers aan de partij te binden. 'Ik heb mij gekandideerd als lijsttrekker omdat ik denk dat ik niet alleen inhoudelijk het verschil kan maken voor de stad en de partij maar ook omdat ik vanwege mijn persoon, sommige mensen op een natuurlijke manier kan verbinden,' zegt Baldewsingh. 'Ik denk dat ik de juiste persoon zou zijn geweest voor het maximaliseren van de stemmen.'Baldewsingh weet niet precies waarom de leden niet in meerderheid voor hem hebben gekozen maar hij denkt dat de partijleden verjonging wilden.