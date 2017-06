Beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen naar achtste finale in Den Haag

Brouwer en Meeuwsen tegenover Nummerdor en Varenhorst in Gstaad. (Foto: FIVB)

DEN HAAG - Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben de achtste finales bereikt van het World Tourtoernooi in Den Haag. Het als eerste geplaatste duo won zijn tweede wedstrijd in drie sets van Jefferson Pereira/Cherif uit Qatar met 2-1.

Het was voor Nederlandse koppel de tweede gewonnen wedstrijd in de poulefase waardoor ze eerste in de poule zijn geworden.Madelein Meppelink en Sanne Keizer plaatsten zich ook voor de laatste zestien van het toernooi. Zij wonnen het Nederlands onderonsje van Jolien Sinnema en Joy Stubbe met 2-0.Het andere Nederlandse duo Manon Flier en Marleen van Iersel werd vrijdag uitgeschakeld. Het tweetal verloor met 2-0 van het Braziliaanse team Agatha Bednarczuk/Eduarda Santos Lisboa.