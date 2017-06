Gemeente keurt begroting ADO Den Haag af

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft de begroting van ADO Den Haag officieel afgekeurd. Dat laat een woordvoerder van wethouder Tom de Bruijn aan Omroep West weten. In totaal heeft ADO-directeur Mattijs Manders zes conceptbegrotingen zonder succes voorgelegd.

Dat betekent dat de Haagse eredivisionist geen goedgekeurde begroting voor donderdagavond 23.59 uur heeft kunnen indienen bij de KNVB. Of ADO Den Haag überhaupt een begroting heeft ingediend, is niet bekend. Manders was de hele dag niet bereikbaar voor commentaar. De gemeente laat alleen weten dat de begroting ‘officieel is afgekeurd’.Ook Ben Knuppe, tijdelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen, wil niets loslaten over de begroting. ‘Ik bespreek dit niet met de media. Als er nieuws is, dan communiceren wij dat’, luidt zijn bondige reactie.Navraag bij de KNVB levert ook niets op. De voetbalbond reageert alleen algemeen: ‘Begroting moet voor 15 juni 23.59 binnen zijn. In juli communiceren wij de uitkomst’. Maar de KNVB wil niets zeggen over de specifieke kwestie rondom ADO Den Haag. Als de Haagse club geen begroting heeft ingediend of als de voetbalbond de begroting afkeurt, volgen er passende financiële sancties. Eerder dit jaar kreeg ADO 10.000 euro boete, omdat de Haagse club de bond niet tijdig had geïnformeerd over de prangende financiële situatie Ook de HFC, de cultuurbewakers van ADO Den Haag, is niet bereikbaar voor commentaar. De HFC beschikt over de licentie om betaald voetbal te spelen en moet net als de gemeente Den Haag haar goedkeuring verlenen aan een sluitende begroting.